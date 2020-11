Die sächsische Kenia-Koalition hat sich nach der umstrittenen "Querdenken"-Demonstration in Leipzig am Donnerstag tief zerstritten präsentiert. Im Sächsischen Landtag tagten sechs Stunden lang der Innenausschuss und der Rechtsausschuss in einer nichtöffentlichen Sondersitzung. Streitthema: das Demonstrationsgeschehen in Leipzig am vergangenen Sonnabend.