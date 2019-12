Weil sich durch die Kommunalwahl die Mehrheitsheitsverhältnisse in Dresden geändert haben, werden die Aufsichtsräte durch den Stadtrat Dresden neu gewählt.

Bildrechte: MDR/Karsten Wolf

Ob die Dresdner Bäder GmbH, der Zoo, die Stadtwerke oder das Verkehrsmuseum – die Dresdner Unternehmen brauchen Aufsichtsräte. Weil sich die Stadträte über die Neuwahl der Aufsichtsräte in Städtischen Unternehmen nicht einig waren, musste die letzte Stadtratssitzung Ende November in Dresden abgebrochen werden. Auf der Sondersitzung am Donnerstagabend ist die Wahl der 140 neuen Aufsichtsräte jetzt doch noch gelungen.