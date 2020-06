Am 9. Februar 1951 in Dresden geboren, wollte Gert Zimmermann eigentlich Polizist werden. Doch dann hörte er im Radio Sport-Reportagen von Heinz Florian Oertel und trat beim Sender Dresden Ende der 60er-Jahre ein Radio-Volontariat an. Allerdings - als man ihn drängte, in die SED einzutreten, stieg er aus. Er arbeitete lieber als Kellner im Interhotel Newa. Nebenbei berichtete er für die Tageszeitung "Die Union" über Dynamo Dresden. Später wurde er sogar Stadionsprecher bei Dynamo.