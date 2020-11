Obdachlose in Dresden können im Winter auch in der Corona-Zeit in einem Nachtcafé Zuflucht finden. Wie der Koordinierungskreis der Nachtcafés am Montag mitteilte, gibt es für Wohnungslose ab sofort bis zum 31. März jede Nacht zwischen 19 und 7 Uhr eine Ruhemöglichkeit und eine warme Mahlzeit. Unter anderem beteiligen sich die Dreikönigskirche, das Gemeindehaus Loschwitz und die Zionskirche an der Obdachlosenhilfe.