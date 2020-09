Erdmännchen Erdmännchen, auch Surikaten oder Scharrtiere genannt, sind Raubtiere aus der Familie der Mangusten. Auf dem ehemaligen Affenfelsen tummeln und graben sich die Tiere durch ihre Anlage und schaffen es in kürzester Zeit, den Sandberg völlig mit Tunneln zu untergraben.



Erdmännchen leben in hochsozialen Familienverbänden in denen sich nur ein Zuchtpaar vermehrt. Alle anderen Mitglieder beteiligen sich an der Jungtieraufzucht, Nahrungssuche und Feindabwehr. Um Fressfeinde früh zu entdecken wird oft ein Wachposten abgestellt, der die Umgebung nach Gefahren absucht. Quelle: Zoo Dresden