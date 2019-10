Im Dresdner Rathaus werden am Montagabend drei Entwürfe für den Wiederaufbau des Narrenhäusels am Neustädter Markt vorgestellt. Das Narrenhäusel gehörte einst dem Hofnarren Fröhlich. Das Barockpalais wurde mehrere Male umgebaut. Im Zweiten Weltkrieg brannte es aus und wurde 1950 abgerissen. Mit Blick auf einen möglichen Wiederaufbau stellt sich jetzt die Frage, welche Gestalt ein Neubau haben soll. Sobald dies feststeht, möchte Bauunternehmer Frank Wießner das Gebäude, in dem sich früher eine Gaststätte befand, gern wieder errichten.