Die Tschechisch-Deutsche Nationalparkbahn U28 fährt ab Sonnabend wieder zwischen Sebnitz und Krippen. Der internationale Verkehr der Ringlinie bis nach Rumburk und Decin soll nach Grenzöffnung der Tschechischen Republik am 15. Juni folgen. Das teilte der Verkehrsverbund Oberelbe mit. Seit 14. März fuhren die Züge lediglich im tschechischen Abschnitt Rumburk - Dolní Poustevna. Zwischen Sebnitz und Bad Schandau waren Busse des Schienenersatzverkehrs-Busse im Einsatz.

Ab Sonnabend fahren die Triebwagen nun wieder im Zwei-Stunden-Takt. Der planmäßige Betrieb auf der gesamten Linie startet nach der geplanten Grenzöffnung am 15. Juni. Die Linie wird von der Tschechischen Staatsbahn betrieben. Eingesetzt werden von der DB Regio angemietete Desiro-Triebwagen. Beim Zugpersonal handelt es sich um tschechische Mitarbeiter, die wegen der Corona-Einschränkungen bisher nicht die Grenze überqueren und in Deutschland arbeiten konnten.

Die Ausflugszüge des RE 20 Dresden – Ústí nad Labem – Litoměřice starten am 20. Juni erstmals wieder für Wanderer und Touristen in Richtung Böhmen beziehungsweise tschechische Ausflügler in Richtung Sachsen.