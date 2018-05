Die Natur- und Umweltschule Dresden (NUS) bereitet ihre Schließung zum Ende des laufenden Schuljahres vor. Das bestätigte Leiterin Julia Pörschke am Dienstag MDR SACHSEN. Grund ist die Entscheidung des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts in der Vorwoche, dass das Landesamt für Schule und Bildung der freien Grundschule keine Genehmigung erteilen muss. Sie wurde seit der Gründung 2011 lediglich befristet geduldet.

Der Trägerverein "Verbund Sozialpädagogischer Projekte" (VSP) hat zwar noch die Möglichkeit einer Beschwerde, weil keine Revision gegen das Urteil zugelassen wurde. Die Vorsorgepflicht gebiete jedoch, die Schließung in die Wege zu leiten und nicht auf Eventualitäten zu setzen, sagte Pörschke. Sie verwies auf Fristen für die Beendigung von Schul-, Miet- und Arbeitsverträgen. Eine Beschwerde sei erst nach Eingang der schriftlichen Urteilsbegründung möglich, was bis zu sechs Wochen dauern könne.

Pörschke sprach bei MDR SACHSEN von einer sehr bitteren und traurigen Entscheidung. Das gesamte Personal und der Trägerverein seien überzeugt, in den vergangenen sieben Jahren eine sehr gute schulpädagogische Arbeit geleistet zu haben. Dies hätten auch die Eltern der Kinder immer wieder bestätigt. VSP-Geschäftsführerin Katrin Förster verwies auf 59 Grundschüler, die in den vergangenen Jahren erfolgreich den Übergang an die weiterführenden Einrichtungen bewältigt hätten.