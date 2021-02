Erstmals in ihrer Geschichte arbeitet eine Frau an der Spitze der Dresdner Justizvollzugsanstalt (JVA). Die Juristin Rebecca Stange ist zur Leiterin ernannt worden, teilte das sächsische Justizministerium mit. Justizministerin Katja Meier nannte Rebecca Stange ein Vorbild, denn immer noch seien die Leitungen in deutschen Gefängnissen überwiegend von Männern besetzt. Rebecca Stange arbeitete schon seit sieben Jahren als stellvertretende Anstaltsleiterin.