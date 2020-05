Was bedeutet der Name der neuen Pfarrei? Der Name der neuen Pfarrei bezieht sich auf sechs polnische Märtyrer. Papst Johannes Paul II. hatte sie im Jahr 1999 selig gesprochen.

Bruder Grzegorz Boleslaw Frackowiak vom Orden der Steyler Missionare und fünf Jugendliche aus Poznan waren 1942/43 in der Richtstätte am Münchner Platz in Dresden hingerichtet worden. Die Nationalsozialisten warfen ihnen angebliche Vorbereitungen zum Hochverrat vor.



Der Ort der Richtstätte gehört zum Gebiet der Gemeinde St. Paulus, die sich seit Jahren um das Gedenken polnischer Nazi-Opfer kümmert. Ab Pfingstmontag ist die Kirche als Pfarrkirche der Mittelpunkt der neuen katholischen Großgemeinde.