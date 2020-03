Zur Person Ursula M. Staudinger ist promovierte Psychologin und weltweit anerkannte Altersforscherin. Neben ihrem Wirken als Professorin an der TU Dresden und Projektgruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, war sie von 2003 bis 2013 Vizepräsident der Jacobs University Bremen. Sie hat gegenwärtig eine Lebenszeitprofessur für soziomedizinische Wissenschaften am Columbia Aging Center der Columbia University in New York inne, das sie 2013 gründete. Von 2020 bis 2025 wird sie nun die Geschäfte an der TU Dresden leiten.