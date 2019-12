Markus Kauczinski wird neuer Cheftrainer bei Dynamo Dresden. Wie das Schlusslicht der Zweiten Fußball-Bundesliga mitteilte, hat der 49 Jahre alte Kauczinski einen Vertrag bis Mitte 2021. Er wird am Mittwoch seine erste Trainingseinheit bei Dynamo leiten.

Sportgeschäftsführer Ralf Minge sagte, Kauczinski sei ein erfahrener Trainer, der auch in schwierigen Situationen etwas bewegen könne. Er war zuletzt Coach beim Zweitliga-Konkurrenten St. Pauli in Hamburg.

Vor einer Woche hatte sich Dynamo Dresden von Trainer Christian Fiel getrennt. In der Zwischenzeit hatte Heiko Scholz übernommen. Er wird nun der Co-Trainer von Kauczinski.