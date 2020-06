Stattdessen soll der frühere Radebeuler Oberbürgermeister Volkmar Kunze für ein Jahr interimsmäßig die Geschäftsführung übernehmen. Er tritt sein Ehrenamt offenbar zum 1. Juli an und löst damit René Wagner ab, der nach Wackers Entlassung die Geschäfte kurzzeitig übernommen hatte. Den Informationen zufolge soll der Kurator des Museums, Robin Leipold, in den kommenden Monaten an die inhaltliche Leitung des Museums herangeführt werden.

Neu im Stiftungsvorstand sind der Radebeuler Baubürgermeister Jörg Müller und die Direktorin der Staatlichen Ethnografischen Sammlungen Léontine Meijer-van Mensch. Thomas Grübner wollte den Vorstand verlassen, bleibt aber nach den Entscheidungen am Sonnabend im Amt. Für die Belegschaft sind die Entscheidungen der Kuratoriumssitzung ein Teilerfolg. "Ralf Harder verbleibt in der Stiftung, im Kuratorium", heißt es von dort. "Uns wäre es lieber gewesen, er hätte die Stiftung ganz verlassen. Aber es ist ein Neuanfang."

Anfang Mai hatte die Kündigung von Museumsdirektor Christian Wacker eine Debatte über die Ausrichtung und dem Umgang zwischen Stiftung und Museum entfacht. Wacker warf Teilen der Stiftung rückwärtsgewandtes Handeln und auch Mobbing vor. In einem offenen Brief kritisierte er dabei neben etlichen anderen Punkten eine nicht ausreichende Auseinandersetzung mit kritischen Aspekten im Leben und Werk von Karl May. Die Belegschaft stellte sich hinter Wacker und forderte ebenfalls eine umfassende Erneuerung und eine kritische Auseinandersetzung mit Karl May.