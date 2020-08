So funktioniert das Fairtiq-Handyticket Vor dem Einsteigen in Bahn, Bus oder Zug checken Sie sich in der App mit einer Wischbewegung ein. Damit haben Sie eine gültige Fahrkarte für den gesamten öffentlichen Verkehr in der entsprechenden Region. Am Zielort angekommen, beendet ein weiterer „Wisch“ die Kostenerfassung. Die App erkennt die gefahrene Strecke anhand der Standortermittlung und verrechnet das preisoptimale Ticket. Falls der Wert einer Einzelfahrt den Preis für eine Tageskarte übersteigt, zahlen Sie nachträglich nur den günstigeren Tarif. (Dresdner Verkehrsbetriebe)