Die kleine Elisabeth kam 0:50 Uhr in Dresden zur Welt.

Die kleine Elisabeth kam 0:50 Uhr in Dresden zur Welt.

Die kleine Elisabeth kam 0:50 Uhr in Dresden zur Welt. Bildrechte: MDR SACHSENSPIEGEL

Als eines der ersten Babys im neuen Jahr ist um 0:50 Uhr die kleine Elisabeth am Uniklinikum in Dresden zur Welt gekommen. Sie wiegt 3.630 Gramm und ist 52 Zentimeter groß.

Eigentlich wollte Familie Steinke noch Silvester feiern. Doch beim Essen setzten bei Mama Svetlana die Wehen ein. "Da habe ich meinem Mann gesagt: Du kannst heute nichts mehr trinken", sagte die 33-Jährige MDR SACHSEN. "Wir haben noch unseren Sohn ins Bett gebracht und dann ging alles relativ schnell." Schon der große Bruder kam in der Uniklinik auf die Welt. "Die Hebammen sind einfach toll. Deswegen hat es so gut geklappt."

Julian wog bei der Geburt 3.800 Gramm und war 52 Zentimeter groß. Bildrechte: MDR SACHSENSPIEGEL

Der kleine Julian hatte es noch eiliger. Er wurde um 17:50 Uhr geboren und ist das letzte Baby, das im Uniklinikum Dresden vor dem Jahreswechsel auf die Welt kam. Eigentlich war geplant, dass Julian am Freitag per Kaiserschnitt geholt wird. Aber der kleine Junge hatte am Dienstag andere Pläne. "Es ging 13:30 Uhr mit dem Blasensprung los und dann ging es ruck-zuck", erzählt Mama Diana Metschak. Neben Mama und Papa freut sich der siebenjährige Paul-Luca über den Familienzuwachs.