Der Komiker und Pantomime Herzog hatte im August 2018 nach 42 Jahren das Aus für die vom Verein betriebene und weit über Dresden hinaus bekannte Mimenbühne bekanntgegeben. Wegen einer drastischen Mieterhöhung verließ das Ensemble seinen Stammsitz im früheren Wechselbad-Theater. Doch der Verein wollte die Kunst ohne Worte in Dresden nicht sterben lassen und richtete sich neu aus. Dabei verzichtet er unter anderem auf eine eigene Spielstätte.



Nun gibt es in der Alten Schule in Dresden-Niederpoyritz wöchentlich einen offenen Pantomimekurs. Im März ist im Theaterhaus Rudi ein Workshop für Pantomimen, Tänzer, Schauspieler und Artisten geplant. Auch das Internationale Pantomimefestival soll wiederbelebt werden. Der Verein will die 36. Ausgabe vom 12. bis zum 15. November ausrichten. Dann wollen die Dresdner Mimen auch eine neue Inszenierung zeigen.