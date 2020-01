Mareile Höppner zu ihrem Engagement beim diesjährigen Semperopernball "Es gab in diesem Jahr viel Trubel um den Opernball. Daraus haben alle ihre Lehren gezogen, Haltung gezeigt und das war wichtig. Und dennoch darf man eins nicht vergessen. Am Ende ist dieser Ball ein Abend für die Dresdner. Und ich weiß, wie viel dieser Ball den Menschen bedeutet. Ich bin seit Jahren mit dem Ball verbunden. Ich spiele also von Herzen gern die Feuerwehr und fühle mich geehrt, das zweite Mal den Ball zu moderieren. Denn dieser Ball ist eine Herzensangelegenheit für Dresden und ich wünsche mir, dass wir das bei aller berechtigten Kritik nicht vergessen. Und es ist es die Gelegenheit, zu einem Neuanfang. Um den Ball wieder da hin zu rücken, wo er stehen sollte. Ein Abend, der die Klassik in Millionen Wohnzimmer holt, in die Oper und auf den Theaterplatz."

OB Hilbert will in offizieller Funktion zum Semperopernball. Bildrechte: dpa

Seit Tagen gibt es heftige Diskussionen um die Vergabe des St.-Georgs-Ordens an den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi. Nun hat sich auch Dresdens Rathauschef Dirk Hilbert via Facebook zu Wort gemeldet. Der FDP-Politiker sagte, der Semperopernball-Verein sei seiner gesellschaftlichen Verantwortung mit der Preisübergabe an den ägyptischen Präsidenten nicht gerecht geworden. Weiter fordert Hilbert: "Der Semperopernball-Verein muss darüber diskutieren, worin der Wert des St.-Georgs-Ordens liegt - zumal ich die Vergabe schon immer als inflationär betrachtet habe." Am Ball will der Rathauschef in offizieller Funktion teilnehmen - "mit Blick auf die Feiernden auf dem Theaterplatz und dem Stolz, den viele Dresdner für dieses Ereignis empfinden", so Hilbert