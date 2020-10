Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert hat die Einwohner der Stadt aufgerufen, rund um den Pegida-Jahrestag gegen die-Bewegung Gesicht zu zeigen. Die Dresdner sollten eine der vielen Veranstaltungen besuchen, so Hilbert am Mittwoch. "Auf dass alle, die mit ihrem Rassismus, Hass und Missgunst das Klima in unserer Stadt vergiften, nur einen kleinen irrelevanten Platz in unserer Stadtgesellschaft einnehmen können", schrieb das Stadtoberhaupt in einem am Mittwoch veröffentlichten Appell.

"Vielfältiges und weltoffenes Dresden greifbar machen"

Man wolle für ein Dresden stehen, in dem alle ihr Leben leben können, ohne andere in ihrer Freiheit zu beschränken. "Damit unser vielfältiges und weltoffenes Dresden greifbarer wird, müssen wir ohne Vorbehalte aufeinander zugehen, miteinander reden, einander zuhören und gemeinsam nach Lösungen suchen», erklärte Hilbert. Dafür sollten sich die Dresdner unter den vielen Kundgebungen und Kulturveranstaltungen an diesem Tag diejenige aussuchen, die ihnen am nächsten kommt, um sich einzubringen und zu zeigen, «dass Dresden vielfältig und weltoffen ist und es wirklich etwas zu feiern gibt."

Mehrere Veranstaltungen und Demonstrationen geplant

Die Pegida-Anhänger um ihren vorbestraften Frontmann Lutz Bachmann wollen am 25. Oktober auf dem Dresdner Neumarkt den 6. Jahrestag ihrer ersten Demonstration am 20. Oktober 2014 begehen. Deshalb haben verschiedene Bündnisse und Veranstalter zu Demonstrationen und Gegenveranstaltungen aufgerufen.

Unter dem Motto "Demokratie braucht Rückgrat - gegen Rechtsextremismus und für das bürgerschaftliche Miteinander" rufen CDU, FDP und die Sächsischen Bibliotheksgesellschaft zu einer Gegendemo am 25. Oktober 13.30 Uhr am Altmarkt auf. Auch das Bündnis "Herz statt Hetze" will am Jahrestag demonstrieren. Allerdings hingen Ort und Zeit noch von den Auflagen und der Genehmigung der Pegida-Veranstaltung ab, hieß es.

Quelle: MDR/bj