Die Städtischen Bibliotheken Dresden wollen künftig an allen Wochentagen öffnen. Das teilte Direktor Arend Fleming mit. Anlass ist der Start eines Pilotprojekts. Die Filiale in der Südvorstadt ist als erste kommunale Bibliothek täglich zugänglich. Allerdings ist an einigen Tagen kein Personal vor Ort. Die Bücherrückgabe erfolgt über Automaten. Ein privater Wachdienst soll für Sicherheit sorgen. An den Abenden stehen die Räume für Stadtteilaktivitäten zur Verfügung.