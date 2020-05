Nach der Wahl des neuen Radebeuler Kulturamtsleiters Jörg Bernig weitet sich der Protest aus. Einen offenen Brief der lokalen Kunst- und Kulturszene haben inzwischen mehr als 120 Menschen unterschrieben.

Jazzlegende Günter "Baby" Sommer kritisiert die Wahl Bernigs. Bildrechte: Matthias Creutziger Zu den Erstunterzeichnern gehören Träger des Radebeuler Kunstpreises, darunter die DDR-Jazzlegende Günter "Baby" Sommer. Der 77-Jährige erklärte dazu in Dresden: "Herr Bernig ist erklärtermaßen ein Neurechter. Seine ganzen Äußerungen der letzten Jahre sind weit im rechten Spektrum angesiedelt." Der Musiker hatte direkt nach der Wahl einen Brief an den Radebeuler Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) geschickt und darin betont, dass Bernig die falsche Person in diesem Amt sei.



Als nächstes wolle er sich wegen der gemeinsamen Stimmen von CDU und AfD bei der geheimen Wahl an Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer wenden, kündigte Sommer an. Der CDU-Regierungschef habe stets betont, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD gebe. "Und nun muss er feststellen, dass hinter seinem Rücken der Ortsverband Radebeul genau das praktiziert", kritisierte der Musiker. Auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung, der CDU-Politiker Marco Wanderwitz, bezeichnete Bernig als "nicht wählbar". Der Schriftsteller sei "weit weg von der Mitte".

Initiiert wurde der offene Brief vom Kulturverein Radebeul nach der Wahl Bernigs am Mittwochabend im Stadtrat. Die Wahl habe für "Entsetzen und Unverständnis" gesorgt, hieß es. Sowohl wegen seiner politischen Äußerungen als auch seiner Eignung für diese Stelle. Geschäftsführer Björn Reinemer sagte, durch die Wahl Bernigs drohe der Stadt ein riesiger Imageschaden und auch ein wirtschaftlicher Schaden. "Es wundert mich schon sehr, dass in meiner Heimat so ein streitbarer Kandidat ausgewählt wurde." Dem Verein gehe es darum, möglichst viele Künstler und Kulturschaffende hinter dieser Position zu versammeln.

Darüber hinaus fehlt Herrn Dr. Bernig jegliche fachliche Eignung als Kulturamtsleiter. Weder im Bereich der öffentlichen Verwaltung oder Betriebswirtschaft noch im Kulturmanagement kann er entsprechende Erfahrungen aufweisen, die für die Position eines Amtsleiters essentiell sind. Offener Brief Radebeuler Kunst- und Kulturschaffender zur Wahl Dr. Jörg Bernigs zum neuen Kulturamtsleiter

Oberbürgermeister Bert Wendsche will sich am Montagabend mit dem Ältestenrat des Stadtrats treffen. Dabei soll die Personalie thematisiert werden. Ob Weihnachtsmarkt, Weinfest, Karl-May-Festtage oder zahlreiche Kleinkunst - Radebeul hat ein großes und breitgefächertes Kulturangebot. Der gute Ruf der Lößnitzstadt in Sachen Kultur könnte nun Schaden nehmen, befürchten Vertreter der Kunst- und Kulturszene. Bildrechte: Stadt Radebeul/André Wirsig

Am Montag schaltete sich auch der Schriftstellerverband PEN in die Diskussion ein. Er forderte den 56-jährigen Bernig auf, seine Position zu überdenken. Das deutsche PEN-Zentrum wende sich "mit aller Schärfe gegen nationalistische Bewegungen, insbesondere gegen Positionen, wie sie AfD, Pegida und ähnliche Gruppierungen vertreten", erklärte Präsidentin Regula Venske. Die Charta des Verbandes verpflichte jedes Mitglied, für das Ideal einer einigen Welt einzutreten. Bernig sei seit 2005 Mitglied des deutschen PEN.

Erinnern möchten wir in diesem Zusammenhang an den vom deutschen PEN anlässlich der 90-Jahr-Feier im November 2014 als europäische Autoreninitiative auf den Weg gebrachten Aufruf 'Schutz in Europa', dem sich über 1100 internationale Schriftstellerinnen und Schriftsteller angeschlossen haben. [...] Vor diesem Hintergrund bitten wir Herrn Bernig zu prüfen, inwieweit er seine Verpflichtung gegenüber der PEN-Charta wahrnehmen kann, und ggfs. die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. PEN-Zentrum Deutschland

Der in Wurzen geborene Bernig, der in Radebeul lebt, gilt als einer der Vordenker der neurechten Szene und veröffentlicht unregelmäßig in deren Formaten. Darunter das nach eigener Definition neoreaktionäre "Tumult"-Magazin und die vom Aktivisten Götz Kubitschek verantwortete Zeitschrift "Sezession", deren herausgebende Organisation vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall geprüft wird.

Zudem gehört Bernig zu den Erstunterzeichnern der "Erklärung 2018", einem gemeinsamen Aufruf rechtkonservativer Autoren, Publizisten, Künstler und Wissenschaftler, die sich gegen eine "Beschädigung Deutschlands" durch die Zuwanderungspolitik während der Zeit der Flüchtlingskrise 2015 wenden. In einem Essay für die "Sächsische Zeitung" hatte er sich bereits im Dezember 2015 öffentlich gegen die Zuwanderungspolitik der Bundesregierung gewandt, die er auch als "nach Deutschland gelenkte Massenmigration" und "massenhaftes Hereinwinken" bezeichnete.



Auf Interviewanfragen sowohl des MDR als auch der Nachrichtenagentur dpa ging er bislang nicht ein.

Quelle: MDR/cb/dk/dpa