Kabarettist Olaf Böhme gestorben

Der Kabarettist Olaf Böhme ist tot. Er starb im Alter von 66 Jahren in Dresden, wie MDR SACHSEN aus dem Umfeld erfahren hat. Böhme wurde vor allem durch seine Kultfigur "Der betrunkene Sachse" berühmt, mit der er ab 1990 viele Jahre auf der Bühne stand.



Der gebürtige Dresdner studierte an der TU Dresden Mathematik, promovierte 1983 in seiner Heimatstadt auf dem Gebiet der Wahrscheinlichkeitstheorie. Später hielt er hier auch Kabarettvorlesungen, "bestehend aus einer Mischung aus Mathematik, Philosophie, Lebensweisheit und Blödsinn", wie er selbst einmal geschrieben hat.



Schon während des Studiums begann er, Gedichte und kleine Texte zu schreiben. Von 1985 bis 1990 war er Mitglied der Theatergruppe "Spielbrett". Ab 1987 stand er mit eigenen Projekten auf der Bühne. Im gleichen Jahr übernahm er die Leitung des kommunalen "theater 50" in Dresden. 1995 bis 2001 betrieb er die Privatbühne "bebe". Unzählige Kabarettabende absolvierte Böhme, unter anderem "Ein Schloß im Wörtersee", "August der Schwache" oder "Die Liebe und der Anarchist - Sachse ahoi".



Anfang 2008 wurde bei ihm Leukämie diagnostiziert. 2011 verschlechterte sich sein Gesundheitszustand extrem, ein Jahr später unterzog er sich einer Stammzellentransplantation. Böhme konnte eine lange Zeit nicht auftreten. In dieser Zeit veröffentlichte er auf seiner Homepage zahlreiche Gedichte, um den Kontakt zum Publikum zu halten. Im Frühjahr 2015 kehrte er mit seinem Programm "weeßte" auf die Bühne zurück. Allerdings nur für eine kurze Zeit. Wegen seines schlechten Gesundheitszustandes trat er ab Herbst 2016 nicht mehr auf.