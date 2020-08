Die ehemalige Wasserspringerin Ingrid Krämer-Gulbin kritisiert den anhaltend schlechten Umgang mit DDR-Sportlern. In einem Gespräch mit der "Welt am Sonntag" äußerte sie sich verärgert, dass auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung erfolgreiche Sportler und Trainer missachtet würden. Als Beispiel dafür nennt sie das Aufnahmeverfahren in die "Hall of Fame" des deutschen Sports: Erst nach "zig Untersuchungen" entscheide sich, ob DDR-Sportler aufnahmewürdig seien.