Der Mieterverein "Dresden und Umgebung", der in der Vergangenheit häufig Kritik an Vonovia geübt hat, begrüßt die Entwicklung.

Wer die Streitigkeiten zwischen Vonovia und einem Teil ihrer Mieter in Dresden in den vergangenen Jahren mitverfolgt hat, vermisst auf der Liste allerdings ein entscheidendes Thema: die Nebenkosten. Doch daraus wird nichts. Wie der Wohnungskonzern mitteilte, fallen die Betriebskosten nicht unter den Zuständigkeitsbereich der Schlichtungsstelle, da es sich um eine Konzernangelegenheit handelt. Die hat Vonovia ausgeklammert. Gleiches gilt für das Thema Modernisierungen. Auch das ist kein regionales, sondern ein Konzernthema und wird deshalb in der Zentrale in Bochum bearbeitet.