Riesalabim: Von 20 auf knapp zwei Meter

Überall auf dem Festgelände trifft man auf das Maskottchen der Stadt - den Riesaer Riesen. 20 Meter ist er eigentlich groß sein, aber mittels des Zaubertranks "Riesalabim" - eines Schwarzbierlikörs - hat er sich eigenen Angaben zufolge auf knapp zwei Meter runtergeschrumpft.

In Wirklichkeit heißt der Riesaer Riese übrigens Gunter Spies, ist 1,84 Meter groß und von Beruf Braumeister. Seit 15 Jahren hat er nun schon ehrenamtlich mehr als 860 Mal das Riesenkostüm getragen. Mit seinen Riesenstiefeln wächst er dann nochmal elf Zentimeter in die Höhe.

Aber was hat es eigentlich mit dem Riesaer Riesen auf sich? Der Riesaer Riese geht auf eine Sage über die Entstehung des Ortes Riesa zurück, wonach ein Riesa hier seinen Stiefel mit Sand ausgeschüttet hat - hochwassersicher, vor den Fluten der Elbe. Aufgeschrieben wurde die Sage erstmals 1785.

Die "Wiesn" in Riesa?

"Wie die 'Wiesn'. Nur besser!", so lautet ja das Motto des diesjährigen Tages der Sachsen. Ein Vergleich mit dem Münchener Oktoberfest? Warum? Überzogene Erwartungen? Größenwahn? Nichts dergleichen!

Der Vergleich beruht auf den sächsischen Wurzeln der Theresienwiese, wo das Oktoberfest in München alljährlich stattfindet. Sächsische Wurzeln? Genau! Denn die Theresienwiese ist nach Theresa Charlotte Luise Friederike Amalie benannt - einer sächsischen Prinzessin. Sie gehörte fernab zum Haus Wettin. Und so feiert Riesa also irgendwie auch ein bisschen Oktoberfest beim Tag der Sachsen.

Übrigens: Eine Maß Bier kostet in Riesa um die sieben Euro. In München sind es in diesem Jahr 11,20 Euro.

Eisiger Fahrspaß in der Arena

Riesa ist ja Vielen vor allem als Sportstadt bekannt. Aber haben Sie gewusst, dass Eiskunstlaufikone Katarina Witt hier in Riesa einen ihrer letzten großen Auftritte hatte? Deshalb trägt der Platz vor der großen Sachsen Arena auch ihren Namen. Und wer sich beim Tag der Sachsen auch mal fühlen möchte wie das "schönste Gesicht des Sozialismus", der kann der Arena einen Besuch abstatten.

Die Betreiber haben sich überlegt, was sonst nur im Winter möglich ist, auch zum Tag der Sachsen möglich zu machen. Eine riesige Eisfläche aus echtem Eis lädt noch bis Sonntag zum Schlittschuh-Vergnügen. Für drei Euro gibt es nicht nur eine Stunde Fahrspaß, die Ausleihe von Schlitt- und Handschuhen ist auch schon mit dabei.

Übrigens: Am Sonntag ist der Kinderkanal mit Bernd das Brot zu Gast in der Arena.

Mehr als hundert menschliche Skelette am Rathausplatz

Bildrechte: dpa

Der Rathausplatz in Riesa birgt ein etwas schauriges Geheimnis: Unter dem zu großen Teilen neu gepflasterten Platz liegen noch zahlreiche Skelette der ersten Siedler der Stadt. Das wurde erst bei der Sanierung des Platzes entdeckt, erzählt Uwe Päsler, Pressesprecher der Stadt.

Der Rathausplatz sei das ganz alte Zentrum von Riesa. Bei der Sanierung seien dann unerwartet mehr als einhundert Skelette zum Vorschein gekommen. Auch die Archäologen waren überrascht. Der Platz ist Päsler zufolge "eine Begräbnisstätte der allerersten Menschen gewesen, die hier an dieser Stelle gesiedelt haben".

Alle Skelette, die nah an der Oberfläche entdeckt wurden, konnten geborgen werden. Doch ein Teil blieb auch in der Erde und ruht dort weiter - zumindest nach dem Tag der Sachsen, wenn tatsächlich wieder etwas Ruhe in die Stadt einkehren wird.

Mit dem Rad von Aue nach Riesa

Für die Mitglieder des Radsportvereins Aue fällt das ausgiebige Sonntagsfrühstück in dieser Woche wohl aus. Zumindest für die zehn Radler, die sich gegen 6:30 Uhr von Aue auf den Weg nach Riesa machen. Begleitet werden sie von zwei radelnden Mitarbeitern der Stadtverwaltung Aue-Bad Schlema. Das Ziel der Zweiradgruppe: Den Staffelstab persönlich in Riesa in Empfang nehmen und so die zwei Sportstädte symbolisch verbinden. Denn Aue wird den Tag der Sachsen im kommenden Jahr ausrichten.

Dafür nehmen die zwölf Auer eine Strecke von 115 Kilometern in Kauf. Auch die Überwindung von 830 Höhenmetern kann sie nicht abschrecken. Und wenn schon das Frühstück ausfallen musste, bleibt die Hoffnung auf ein ausgiebiges Mittagessen. Geplante Ankunft in Riesa: 12 Uhr.