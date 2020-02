Nachdem der SemperOpernball e.V. die Verleihung des St.-Georg-Ordens an den ägyptischen Machthaber Abdel Fatah al-Sisi zurückgezogen hat, meldet sich nun das Staatsoberhaupt zu Wort. Wie das Medienportal "Tag24" berichtet, bezeichnet al-Sisi die diplomatischen Beziehungen zwischen Ägypten und Deutschland als "gestört". Die Begründung des Vereins habe den Präsidenten irritiert, erklärte die arabische Botschaft in Berlin.

In dem Bericht heißt es, die Botschaft wolle um ein klärendes Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bitten. Auf MDR SACHSEN-Anfrage teilte das Bundespräsidialamt mit, dass der St.-Georgs-Orden "weder ein staatlicher Orden im Sinne des Gesetzes über Titel, Orden und Ehrenzeichen noch in anderer Weise einem staatlichen Orden gleichgestellt" ist. "Der Bundespräsident ist in dieser Angelegenheit bisher von keiner Seite angesprochen worden." Ob Bundespräsident Steinmeier ein solches Gesprächsangebot annehmen würde, ließ das Bundespräsidialamt offen. Auch die Frage, ob der bereits an al-Sisi überreichte Orden zurückgegeben werden muss, ließen die Organisatoren des Balls, auch nach mehrmaligem Nachfragen, unbeantwortet.