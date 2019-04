Kunstschau Ostrale bleibt (vorerst) in Dresden

Die Kunstschau Ostrale wird in diesem Jahr in Dresden stattfinden. Wie die Organisatoren der internationalen Ausstellung zeitgenössischer Künste am Freitag mitteilten, bewilligte der Stadtrat eine Förderung von 150.000 Euro. Damit seien die Zusatzkosten für den Umzug an eine Interimsstätte gedeckt. Am bisherigen Veranstaltungsort kann die Ostrale nicht mehr stattfinden, weil die unsanierten historischen Futterställe im namengebenden Ostragehege zu marode für eine weitere Nutzung sind.

Die alten Ausstellungshallen im Ostragehege. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nun wird die Hauptschau am 3. Juli in der Historischen Tabakfabrik f6 in Dresden-Striesen öffnen. Bereits ab 11. Juni gibt es erste Begleitausstellungen an verschiedenen Orten in der Stadt, darunter in der Stasi-Gedenkstätte Bautzner Straße und im Goethe-Institut. Unter dem Leitgedanken "ismus" sollen Werke von bis zu 130 Künstlern aus 40 Ländern gezeigt werden. Wie es danach mit der seit 2017 als Biennale stattfindenden Ostrale weitergeht, steht noch nicht fest. "Ab heute sind wir auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten und Mitteln für die Folgejahre, sagte Direktorin Andrea Hilger. Im Streit um die Standortfrage und Lücken im Etat war auch ein Umzug von Dresden nach Chemnitz im Gespräch.