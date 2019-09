Mit roher Gewalt hat am Mittwochmorgen ein Mann aus Ottendorf-Okrilla auf eine gerichtlich angeordnete Hausdurchsuchung reagiert. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Görlitz wegen des Verdachtes der Bedrohung gegen einen Polizeibeamten sollte die Wohnung des 51 Jahre alten Mannes durchsucht werden. Dieser steht laut Mitteilung des sächsischen Landeskriminalamtes im Verdacht, der sogenannten Reichsbürgerszene zuzugehören.

Als ein Polizist dem Betroffenen den Durchsuchungsbeschluss erläutern wollte, stieg dieser in sein Auto und rammte damit einen Streifenwagen. Daraufhin wurde der Mann vorläufig festgenommen. Bei der Festnahme wehrte sich der 51-Jährige so heftig, dass die Polizeibeamten Pfefferspray benutzten.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung wurde mögliches Beweismaterial, unter anderem ein Mobiltelefon und IT-Technik, sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Der Einsatz wurde von der Soko Rex durchgeführt. Die Sonderkommission Rechtsextremismus hatte erst am Dienstag die Wohnung von sieben Tatverdächtigen in Dresden durchsucht.