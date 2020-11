Kuriose "Abrüstungsmaßnahme" bei der Polizei in Heiligenstadt: Vom Gelände der dortigen Polizeidienststelle ist am Dienstag eine Panzerabwehrkanone sowjetischer Bauart auf die Reise von Thüringen nach Dresden gegangen. Ein Polizist hatte die Kriegswaffe im Juli 2019 während einer Streife in einem Dorf im nordwestlichen Eichsfeld in einer offenen Lagerhalle entdeckt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Panzerabwehrkanone habe damals sichergestellt werden müssen, weil unklar war, ob das Gerät unbrauchbar gemacht worden war.

Die sowjetische Panzerabwehrkanone wird nun ein Museumsstück. Bildrechte: MDR/Polizeiinspektion Nordhausen