Die Repräsentationsräume von August dem Starken im Dresdner Schloss sind ab Sonnabend erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich. Sie wurden in der historischen Fassung von 1719 wiederhergestellt. Die Kosten liegen bei 35 Millionen Euro.

Die unglaubliche Prachtentfaltung, die sich allein in den Materialien wie Gold, Silber, Schildpatt und Ebenholz widerspiegelt; dazu die großen lichtdurchfluteten Säle mit den gigantischen Spiegeln - das fasziniere ungemein, sagte Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, zur Ausstattung der Räume.

Am Sonnabend von 16 bis 21 Uhr und Sonntag von 10 bis 20 Uhr haben Besucher mit Zeittickets freien Eintritt in die Paraderäume. Die limitierten Zeitkarten sind allerdings schon vergriffen. Restkarten gibt es an der Tageskasse. Darüber hinaus sind weitere Museumsbereiche des Residenzschlossen mit Ausnahme des Historischen Grünen Gewölbes von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt zugänglich.