Der Paralympische Skiweltcup findet zeitgleich mit dem FIS-Skiweltcup in Dresden statt. Laut Veranstalter eine Weltpremiere. Denn "zum aller ersten Mal in der Geschichte des Wintersports starten damit olympische und paralympische Athleten am selben Tag und am selben Ort". Diese Nähe von paralympischen Athleten und nicht beeinträchtigten Sportlern an einem Weltcup-Wochenende sei für den Wintersport ein absolutes Novum.