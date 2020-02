In Dresden werden die Pläne für höhere Parkgebühren heftig diskutiert. Nachdem es 14 Jahre lang keine Erhöhung gab, sollen die Parkgebühren nach einem Bericht von "Tag24" noch in diesem Jahr erheblich steigen. Bisher kostet in Dresden eine Stunde Parken in bester Innenstadtlage 1,50 Euro. Für ein Tagesticket werden demnach sechs Euro fällig. Künftig soll sich der Stundentarif in bester Lage auf drei Euro verdoppeln. Das Tagesticket soll wegfallen, heißt es weiter. Wer sein Auto dann in der Zone 1 einen Tag lang abstellt, müsste 72 Euro zahlen.