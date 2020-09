Die Landeshauptstadt Dresden will die Parkgebühren auf ihren kommunalen Stellflächen anheben. Wie die Verwaltung mitteilte, werde ein entsprechender Entwurf nun in die Ausschüsse zur Beratung gegeben und müsse später noch durch den Stadtrat. "In der Innenstadt, aber auch in einigen Stadtteilen, herrscht hoher Parkdruck", konstatiert das Rathaus. Deshalb plane man nach 14 Jahren eine Anhebung der Parkgebühren.

Stadt will ÖPNV und Fahrradverkehr stärken

Die Stadt verweist auf die Ticketpreise im öffentlichen Personennahverkehr, die im selben Zeitraum um 40 bis 50 Prozent gestiegen seien. "Das führte dazu, dass das Ticket für eine Einzelfahrt mit der Straßenbahn oder dem Bus deutlich teurer ist als eine Stunde Parken", sagt Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain. "Damit setzen wir keinen Anreiz für eine Verkehrswende, die wir aus stadtklimatischen Gründen dringend brauchen."



Ferner lägen die Dresdner Parkgebühren unter dem Durchschnitt deutscher Großstädte, nur in Duisburg könne man billiger sein Auto abstellen, hieß es.

Kein Tagestarif mehr im Zentrum

Die neue Mindestgebühr von einem Euro je 20 Minuten in der Parkgebührenzone 1 - also dem Zentrum - soll sich an den ÖPNV-Ticketpreisen orientieren. Derzeit kostet ein Ticket für die Kurzstrecke in Bus und Bahn 1,45 Euro, eine Stadtfahrt von einer Stunde kostet 2,50 Euro.



Die Stadtverwaltung will im Zentrum den Tagestarif abschaffen und hofft damit auf eine bessere Ausnutzung und einen häufigeren Wechsel auf den städtischen Parkplätzen. In der Parkgebührenzone 2 sollen 0,50 Euro je 15 Minuten kosten, der Tagestarif ist mit acht Euro geplant. In der Parkgebührenzone 3 zahlt man nach Willen der Stadt 0,50 Euro je 20 Minuten, der Tagestarif soll sechs Euro kosten. Wie der prozentuale Anstieg durchschnittlich im Vergleich zu den aktuellen Parktarifen ausfallen würde, dazu konnte die Stadtverwaltung zunächst keine Angaben machen.

Bis zu zwölf Millionen Euro Mehreinnahmen

Die Stadtverwaltung hofft, höhere Parkgebühren veranlassen mehr Dresdner, auf Rad, Bus oder Bahn umzusteigen oder kürze Wege zu Fuß zu erledigen. Ändert sich die Pkw-Nutzung und das Parkverhalten nicht, geht die Stadt von jährlichen Mehreinnahmen in Höhe von zwölf Millionen Euro aus. Diese könnten in den ÖPNV und in den Radwegebau investiert werden.



Im Interesse des Umweltschutzes, der Förderung der Elektromobilität und des Carsharings soll für elektrisch betriebene Fahrzeuge das Parken auf gebührenpflichtigen Parkplätzen oder das Abstellen an Ladesäulen für die ersten zwei Stunden und befristet bis zum 31. Dezember 2022 gebührenfrei sein.



Eine Umstellung der 450 Parkscheinautomaten inklusive Kartenlesegeräte auf die neuen Tarife kostet die Verwaltung nach eigenen Angaben einmalig rund 170.000 Euro und würde etwa zwei Monate dauern.