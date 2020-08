Die Dresdner Polizei ist am Wochenende zu zahlreichen Einsätzen wegen Partylärm ausgerückt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, gab es allein in der Nacht zum Sonntag 140 solcher Einsätze. Unterstützung erhielten die Beamten vom Ordnungsamt der Stadt. So mussten mehrere Hochzeitengesellschaften und Gäste bei Familienfeiern zur Mäßigung aufgefordert werden. Auch viele Urlaubsrückkehrer seien in Feierlaune gewesen. Die Menschen seien den Aufforderungen der Ordnungskräfte gefolgt, hieß es.



Auslöser der 140 Einsätze waren Beschwerden von Nachbarn gewesen. Laut Polizei wollten viele Menschen bei offenem Fenster schlafen und fühlten sich durch den Partylärm gestört.

Pennen bei offenem Fenster ging in Teilens Dresdens am Wochenende nur tagsüber. Nachts sorgten Partys für Lärm. Bildrechte: Colourbox