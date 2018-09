Ursache für Erkrankung von 40 Pferden im Landgestüt Moritzburg geklärt

Die erste Hengstparade fand in Moritzburg 1924 statt. Begründet wurde die Tradition vom Landstallmeister Ernst August von der Wense. Sie findet heute immer an drei Wochenenden im Spätsommer statt. Die Pferdezucht in Moritzburg ist sogar noch älter als die traditionellen Paraden. Sie reicht bis in das Jahr 1828 zurück.