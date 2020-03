Die mit 5.000 Teilnehmern geplante Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in Dresden ist abgesagt. Grund sei die sich zuspitzende Situation bei der Corona-Epidemie, teilte die Gesellschaft am Sonntag mit. Schweren Herzens habe sich der Krisenstab der Gesellschaft dazu entschlossen, die Tagung der Sektion Kondensierte Materie nicht stattfinden zu lassen. Die Physiker wollten vom 15. bis 20. März in Dresden tagen. es handelt es sich um den größten Physikkongress in Europa.