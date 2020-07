Der sächsische Kultusminister Christian Piwarz möchte die Schulen nach den Sommerferien im Regelbetrieb öffnen. Das kündigte er am Montag an. Im Gespräch mit MDR SACHSEN bekräftigte er diesen Wunsch, mahnte aber auch zu Vorsicht. Man habe ein "niedriges Infektionsgeschehen" an den Schulen, so Piwarz. Es werde nach den Ferien trotzdem ein "Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen".