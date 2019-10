In der Nacht zum Donnerstag ist im Dresdner Stadtteil Cossebaude ein geparkter Pkw in Brand geraten. Als die Feuerwehr gegen 1:35 Uhr eintraf, stand das Fahrzeug nach Reporterangaben bereits lichterloh in Flammen. Motorraum und der vordere Bereich des Pkw brannten aus. Ein in der Nähe geparktes Auto wurde durch die Hitze beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.