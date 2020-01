Die Landesdirektion Sachsen hat die Öffentlichkeitsbeteiligung für die Eisenbahnneubaustrecke Dresden-Prag gestartet. Dafür werden in Dresden, Heidenau, Pirna, Altenberg, Bad Gottleuba-Berggießhübel, Liebstadt und Dohna sowie den Gemeinden Dohma und Bahretal die Pläne ausgelegt. Das sind jene Orte, die wahrscheinlich an der geplanten Neubaustrecke liegen. Die Unterlagen sind in den jeweiligen Verwaltungen zu den Dienstzeiten sowie auf der Internetseite der Landesdirektion Sachsen für jedermann einsehbar.