Dresden und Leipzig sollen wieder an das Netz von internationalen Nachtzügen angeschlossen werden. Das geht aus Planungen der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) und der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) hervor, die in dieser Woche veröffentlicht wurden. Konkret geht es um die Wiederbelebung der Verbindung Prag - Zürich, die über Dresden und Leipzig geführt werden soll. Nach jetzigen Plänen sollen die Züge unter der Marke "Nightjet" ab 2023 fahren. Bis vor wenigen Jahren fuhren auf dieser Verbindung schon einmal Nachtzüge, die von der Tschechischen Staatsbahn und von der Deutschen Bahn AG gemeinsam betrieben wurden.

Die Nightjet-Züge, die in drei Jahren wieder Dresden und Leipzig mit Zürich und Prag verbinden sollen, führen hingegen Schlaf-, Liege- und Sitzwagen im Zugverband. Im Zusammenhang mit der Klimadebatte erleben Nachtzüge in Europa derzeit eine Renaissance. Wie aus den Plänen der SBB hervorgeht, wollen die Schweizer Nachtzüge nach Amsterdam, Rom oder Barcelona anbieten - Verbindungen, die jahrzehntelang schon einmal in den Fahrplänen standen und alle nach und nach eingestellt worden waren.



Dresden war in der DDR und auch in den Nachwendejahren ein wichtiger Haltbahnhof für Nachtzüge, die nicht nur die Schweiz, Österreich und Ungarn ansteuerten. Skandinavien mit Fährpassage über die Ostsee, die Niederlande oder Ziele auf dem Balkan standen allabendlich auf den Abfahrtstafeln. Geradezu legendär waren die einstigen Schlafwagen der Mitropa, die Reisende bis ans Schwarze Meer brachten. Günstige Flugpreise und immer bequemere Pkw bescherten diesen Zügen jedoch ein - offenbar nur vorübergehendes - Aus.