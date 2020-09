Die anstehenden Weihnachtsmärkte sind für alle Planer während der anhaltenden Corona-Pandemie eine riesige Herausforderung. Die Stadt Dresden will den Striezelmarkt auf keinen Fall absagen. Allerdings werde dieser deutlich anders aussehen, als in den vergangenen Jahren, erzählt Robert Franke vom Amt für Wirtschaftsförderung.

Mit ähnlichen Problemen haben die anderen Weihnachtsmärkte in und um Dresden zu kämpfen, so zum Beispiel auf der Prager Straße, dem Neumarkt , dem Postplatz oder der Hauptstraße. Diese Märkte bekommen kein städtisches Budget. Dadurch sind die Herausforderungen für Marktbetreiber vor allem finanziell noch größer:

"Für den Weihnachtsmarkt auf der Prager Straße laufen die Abstimmungen", sagt Frank Schröder, Geschäftsführer der Eventagentur Schröder, die verschiedene Märkte in Dresden und im Umland betreibt. Dort sei es wegen des großen Durchlaufpublikums schwierig, eine Kontaktdatenerfassung einzurichten. Man wolle deshalb Zonen schaffen, in denen Gäste länger als 15 Minuten verweilen können. Dort sollen die Kontaktdaten dann aufgenommen werden. Man wolle aber Gastronomie und Händler nicht trennen. In den nächsten zwei Wochen müsse ein fertiges Konzept vorlegen, damit die Marktbetreiber die nächsten Dinge, wie Stromversorgung, Sanitäranlagen und Ähnliches planen könnten, so Schröder.