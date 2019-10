Anlass der Verleihung ist der Jahrestag der Friedlichen Revolution in Dresden. Am 8. Oktober 1989 gelang es erstmals, einen friedlichen Dialog zwischen den oppositionellen Demonstranten und den Vertretern des DDR-Systems zu beginnen, so die Kreuzkirche in einer Mitteilung. Vorausgegangen waren tagelange Proteste gegen das SED-Regime. Zum Gedenktag findet ab 17 Uhr ein Friedensgebet in der Kreuzkirche am Altmarkt statt. Im Anschluss sind Dresdner eingeladen, mit Kerzen zur Prager Straße zu ziehen und an die Friedliche Revolution vor 30 Jahren zu erinnern.