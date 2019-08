Ab Montag werden im Bereich des Verkehrsverbundes Oberelbe mehr sogenannte Plus-Busse im Einsatz sein. Wie der Verband mitteilte, fahren die Busse häufiger von Dresden nach Sebnitz oder Hetzdorf. Montags bis freitags fahren Plus-Busse stündlich zwischen Dresden und Sebnitz sowie zwischen Dresden und Hetzdorf. An Sonnabenden sowie Sonn- und Feiertagen fahren die Busse ebenfalls im Takt, jedoch seltener.



Auf der Linie 261 zwischen Sebnitz und Dresden werden zwei Fahrten, die bisher in Dresden-Bühlau endeten, bis zum Dresdner Hauptbahnhof verlängert. Damit bleibt den Fahrgästen der Umstieg in die Straßenbahn erspart. Die Linie 333 fährt in Zukunft stündlich von Dresden bis zur Klinik in Hetzdorf. Bisher endete jede zweite Fahrt in Mohorn.