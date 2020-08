In der Dresdner Johannstadt sind seit dem Nachmittag Spezialkräfte der Polizei im Einsatz. Nach MDR-Informationen waren ein 24 Jahre alter Mann und eine Frau in einer Plattenbauwohnung aneinander geraten. Als ein Nachbar eingreifen wollte, bedrohte ihn der Mann mit einer Pistole. Um was für eine Waffe es sich genau handelt, sei noch unklar. In ersten Meldungen war auch von einem "waffenähnlichen Gegenstand" die Rede. Laut Polizeiangaben floh der Zeuge und verständigte die Polizei.