Fahnder der Dresdner Kriminalpolizei haben in der Nacht zu Dienstag in Heidenau vier mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Laut Polizei handelt es sich dabei um eine Deutsche, zwei Syrer und einen Libanesen. Die Beamten hatten das Auto nach einem Hinweis in der Nähe einer Tankstelle gestoppt, sagte Polizeisprecher Marko Laske MDR SACHSEN.