Die Polizei hat am Dienstagabend einen 47-jährigen Schleuser festgenommen. Der hatte zuvor vier Syrer illegal nach Deutschland gebracht. Auf das vollbesetzte Auto des Mannes waren die Polizisten auf der A17 in Richtung Dresden aufmerksam geworden, weil das Auto mit fünf Männern besetzt war. Die Polizei forderte den Fahrer auf, ihr bis zum nächsten Autobahnparkplatzes "Am Heidenholz" zu folgen. Der Fahrer des Pkws hielt daraufhin im Dunkeln kurz auf dem Seitenstreifen an und fuhr dann weiter. Die Beamten sahen nun nur noch den Fahrer im Auto sitzen und wurden stutzig. Sie forderten Verstärkung an. Die Polizeikollegen suchten daraufhin die Umgebung ab und fanden vier Männer im Graben neben der Autobahn. Die vier hatten zuvor im Auto gesessen.