Die Polizei sucht Zeugen, die fünf Männer beim Schlagen von Golfbällen an der Elbe in Dresden in Richtung Sächsischer Landtag gesehen haben. Am Himmelfahrtstag, 21. Mai, gegen 20 Uhr sollen die Männer im Alter von 24 bis 28 Jahren Golfbälle vom Neustädter Elbufer in Höhe des Glockenspiels über die Elbe in Richtung des Landtagsgebäudes geschlagen haben. Ob sie dadurch Personen oder Gegenstände beschädigten, ist laut Polizei bislang unklar.