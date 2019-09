In Dresden sind wieder Trickbetrüger unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, versuchen die unbekannten Täter, Senioren um ihr Erspartes zu bringen. Bislang sind 25 Fälle bekannt. Die Betrüger gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und behaupteten, das Geld auf den Konten der Angerufenen sei nicht sicher. Sie forderten die Senioren auf, das Geld abzuheben. Ein Beamter würde es abholen und in Verwahrung nehmen.