Die Polizeidirektion Dresden hat einen Einsatz am seit dem Wochenende besetzten Haus in der Dresdner Schanzenstraße begonnen. "Nachdem der Eigentümer einen Strafantrag wegen Hausfriedensbruch gestellt hatte, bereitet die Dresdner Polizei die Räumung des Objektes vor", heißt es in einer Pressemitteilung. Der Leiter des zuständigen Polizeireviers wolle "gemeinsam mit einem Kommunikationsteam zunächst versuchen, mit den Menschen im Haus ins Gespräch zu kommen". Dabei stehe das freiwillige Verlassen des Hauses im Vordergrund. "Sollten sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, werden Einsatzkräfte mit der Räumung beginnen", stellte die Polizei klar. Im Hechtviertel müsse mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, hieß es von der Polizei.



Einige Personen, die sich auf den Zugang zum Hauseingang setzten, wurden von der Polizei auf eine Grünfläche getragen. Die Situation sei friedlich, twitterte die Polizei.