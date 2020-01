Vor den besetzten Häusern an der Königsbrücker Straße hat ein Polizeieinsatz begonnen. Nach Angaben einer Reporterin sind mehr als zehn Fahrzeuge am Ort. Aus den Fahrzeugen stiegen Polizisten mit Helmen. Nach Angaben der Hausbesetzer ist angeblich eine ganze Hundertschaft im Anmarsch. Die Polizei will den Einsatz momentan nicht kommentieren. Zuletzt hielten sich etwa 20 Aktivisten in drei besetzen Häusern auf. Die Königsbrücker Straße ist zwischen Albertplatz und Lößnitzstraße gesperrt.



Polizeisprecher Thomas Geithner bestätigte auf Twitter den Einsatz. Man versuche, dass die Besetzer die Gebäude freiwillig verlassen. "Sollte das nicht von Erfolg gekrönt sein, werden unsere Einsatzkräfte mit der Räumung beginnen", sagte Geithner.



Gegen 8:48 Uhr teilte die Polizei mit, dass die ersten vier Besetzer das Gelände freiwillig verlassen hätten.