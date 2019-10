In Dresden ist es am Rande einer Demonstration zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, musste sie am Nachmittag vor dem Hauptbahnhof ein Aufeinandertreffen von rund 600 Teilnehmern der Demonstration gegen den türkischen Einmarsch in Nordsyrien und 100 abreisenden Anhängern von Dynamo Dresden verhindern.